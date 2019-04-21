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Существенных нарушений избирательного процесса во втором туре президентских выборов не зафиксировано, подразделения МВД продолжают нести службу до конца подсчета голосов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД

«Служба во всех подразделениях МВД продолжается. Личный состав продолжает охранять избирательные участки. Существенных нарушений во время второго тура выборов не зафиксировано», - отметил Яровой.

Кроме того, первый заместитель министра отметил, что за день было зафиксировано 22 сообщения о заминировании.

В свою очередь лава Национальной полиции Украины Сергей Князев  заявил, что лидерами в нарушениях избирательного законодательства остаются Киев, Днепропетровская и Донецкая области.

Он с сожалением подтвердил, что сегодня на избирательных участках умерли двое граждан, в Волновахе и Тернопольской области.

Также глава полиции отметил, что из 22 сообщений о заминировании, объектами атак были - Харьковский и Львовский аэропорты, супермаркеты, культовые православные сооружения. Взрывотехники провели проверки, никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
ForUm

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