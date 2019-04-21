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Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что во второй половине дня явка избирателей должна вырасти.

В комментарии РБК-Украина она сказала, что явка вырастет из-за того, что украинцы начали день в церкви.

«Сегодня религиозные праздники почти по всей территории. Кто-то уже празднует Пасху, кто-то Вербное воскресенье. Поэтому большинство украинцев начали утро в церкви. Поэтому мы и ожидали, что на утро явка не будет высокой, а уже ближе к обеду под конец дня она вырастет», - сообщила она.

По состоянию на 13:00 до сих пор наблюдается низкая явка в западных областях.

«Мы уже видим, что в западных регионах, где больше внимания уделяют все же церковным праздникам явка до сих пор низкая. Поэтому она сбалансируется и однозначно мы надеемся, что она будет высокая. Мы считаем, что избиратели будут активны, но ближе ко второй половине дня. Поэтому будем наблюдать», - добавила она.

Напомним, по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, явка избирателей на выборах президента Украины составила 17,08%.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
ForUm

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