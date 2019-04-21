После голосования на участке в Доме офицеров в столице Украины действующий президент выступил с речью.

Действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты проголосовал на выборах 21 апреля на участке в Доме офицеров в Киеве.

«Выборы очень хорошие, демократические. Это характеризует Украину как европейскую державу. Уверен, что после этих выборов наше движение в Европу и НАТО продолжится», - сказал он после голосования.

Перед голосованием Петр Порошенко прибыл на Божественную литургию в Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь. Глава государства пришел вместе с семьей.

Ранее в Киеве проголосовал его оппонент Владимир Зеленский.

Явка избирателей составила 17,08% за три часа голосования.