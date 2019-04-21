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Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский.

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня «обязательно будет победа украинцев».

«Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов», - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

Также Зеленский рассказал, что с утра жена включила ему песню рэпера Eminem для «поднятия настроения».

Напомним, накануне суд отказался снять Зеленского с регистрации кандидатом на пост президента Украины. Иск подал юрист Андрей Хилько, который был уверен, что раздачу билетов на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" можно трактовать как подкуп избирателей
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