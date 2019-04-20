В «день тишины» полиция получила около 100 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прес-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«В «день тишины» по состоянию на сейчас в Национальную полицию Украины поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», - говорится в сообщении.

По данным Тракало, больше всего их в Днепропетровской (13), Донецкой (9), Николаевской (7), Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в г. Киеве (12).

«В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2)», - отметил спикер.

По полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство - по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Кроме того, как отметил Тракало, составлено 5 админпротоколов:

2 - по ст. 212 со значком 10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации...) КУоАП;

3 - по ст. 212 со значком 20 (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума) КУоАП (Запорожская область).

Остальные обращения находится на рассмотрении, добавил Тракало.