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Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен день тишины – в этот день запрещена любая агитация. 
Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов. 
В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
В пятницу на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Согласно итоговым результатам, шоумен Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 15,95%. Явка избирателей на выборах составила 62,8%. 21 апреля пройдет второй тур выборов.
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