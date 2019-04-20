Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен день тишины – в этот день запрещена любая агитация.

Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов.

В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

В пятницу на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Согласно итоговым результатам, шоумен Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 15,95%. Явка избирателей на выборах составила 62,8%. 21 апреля пройдет второй тур выборов.