Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на Общественном телеканале.

Об этом Порошенко сказал время своего заключительного слова во время дебатов на стадионе «Олимпийский», сообщает «Украинская правда».

«Сегодня мы наконец дали возможность людям услышать небольшую толику нашей дискуссии. И это очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещании», – отметил Президент.

Зеленский на призыв не ответил.

Порошенко считает, что на «Олимпийском» Зеленский не рассказал «ничего ни о стратегии, ни по направлении и шагах».

Напомним, Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.