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Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» готовится к новым испытаниям в мае. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе рабочего совещания с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ «Луч» Олегом Коростылевым, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время совещания были обсуждены вопросы подготовки мобильного комплекса крылатых ракет к новым испытаниям, и меры, необходимые для подготовки к их серийному производству.

«Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей», - отметил секретарь СНБО Украины.

Турчинов выразил благодарность руководству и инженерно-техническому коллектива КБ «Луч», а также трудовым коллективам предприятий-партнеров «за качественное выполнение масштабного проекта в рекордно сжатые сроки».

Генеральный конструктор КБ «Луч» сообщил, что следующий этап испытаний планируется на май текущего года.

Как ранее сообщал ForUm, 5 декабря 2018 года в Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».

5 апреля успешно прошел очередной этап испытаний комплекса.
ForUm

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