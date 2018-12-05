В Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».

Об этом 5 декабря во время торжеств ко Дню Вооруженных сил заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает «Украинская правда».

«Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса «Нептун», о продлении ресурса и модернизацию 125-го комплекса и учебных пусках по морским целям», - сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что мы не стоим на месте, а делаем выводы.

Полторак добавил, что в период военного положения в особом режиме работает весь военно-промышленный комплекс. В частности, проводятся мероприятия связанные с ускоренной военной подготовкой бригад, пополнение ресурса, подготовка резерва.















































«Планируется передислокация части подразделений на угрожаемых направлениях, чтобы максимально сохранить в безопасности жизни наших людей», - сказал министр.

«Нептун» - комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч».

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение - уничтожение кораблей противника.

Напомним, 17 августа на юге Одесской области состоялись испытания украинской крылатой ракеты «Нептун».