На Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины успешно прошел очередной этап испытаний новейшего украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун», все составляющие и комплектующие которого произведены на украинских оборонных предприятиях, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Группа кораблей с 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.

В испытаниях принял участие президент, Верховный главнокомандующий Петр Порошенко. «Сегодня здесь на полигоне в Одесской области проходит одно из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена ​​на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, это противокорабельная ракета, ракета береговой обороны, которая может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.

«И огромный вклад, в том числе и о возможностях увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части, сегодня это все достижения оборонного комплекса Украины, достижение КБ «Луч», достижения нашего ИТ-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику», - отметил Верховный главнокомандующий.

Президент также отметил, что в проведении испытаний также приняли участие курсанты Одесской морской академии, которые сейчас проходят обучение, осваивают технику и в будущем будут работать с этим ракетным комплексом. «Вы видите за моей спиной курсантов наших институтов, они еще на этапе подготовки к принятия на вооружения уже осваивают новую технику», - отметил он.

Глава государства отметил: «Это делается для того, чтобы очень сократить период, который будет позволять боевое использование в случае распространения агрессии против нашего государства со стороны противника».

«Я убежден, что сегодня испытания пройдут успешно», - заявил Президент.

Также Порошенко отметил, что на испытания ракетного комплекса приглашены военные атташе стран-партнеров Украины.

В то же время он отметил, что сегодня противник пытался препятствовать испытанием украинских ракет. «Пытается закрыть небо. Использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытанием. Но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягченных условий», - добавил он.

«Сегодня мы готовы к тому, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения ВСУ», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 5 декабря 2018 года в Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».