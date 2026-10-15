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Війна

Зеленський розповів про результати удару «Нептуна» по російському аеродрому

Зеленський розповів про результати удару «Нептуна» по російському аеродрому

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок українського удару по військовому аеродрому «Борісоґлєбськ» у Воронезькій області РФ чотири російські літаки Су-34 знищені, ще два — уражені. Для атаки використали українську далекобійну ракету «Нептун».

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, оприлюднивши супутниковий знімок із наслідками удару.

За словами президента, російські військові використовували ці літаки для ударів по Україні. На момент атаки вони були підготовлені до нових ударів і споряджені авіабомбами.

Зеленський також повідомив про інші далекобійні удари українських сил. Зокрема, уражено місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області РФ, а також ціль у Чорному морі.

«Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися», — наголосив президент.

Раніше 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі береговий ракетний комплекс «Нептун» завдав удару по військовому аеродрому «Борісоґлєбськ». За даними ВМС, унаслідок атаки були уражені шість російських винищувачів Су-34М.

Перед цим українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+ писали про атаку на аеродром у ніч проти 15 жовтня. Російська влада удару не підтверджувала.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили регулярно атакують військові та інші об'єкти на території РФ, а також на окупованих територіях України. Генеральний штаб ЗСУ після таких операцій заявляє, що вони спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і примушення Росії до припинення агресії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НептунЗеленськийБорісоґлєбськ
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