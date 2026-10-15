Зеленський розповів про результати удару «Нептуна» по російському аеродрому

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок українського удару по військовому аеродрому «Борісоґлєбськ» у Воронезькій області РФ чотири російські літаки Су-34 знищені, ще два — уражені. Для атаки використали українську далекобійну ракету «Нептун».

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, оприлюднивши супутниковий знімок із наслідками удару.

За словами президента, російські військові використовували ці літаки для ударів по Україні. На момент атаки вони були підготовлені до нових ударів і споряджені авіабомбами.

Зеленський також повідомив про інші далекобійні удари українських сил. Зокрема, уражено місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області РФ, а також ціль у Чорному морі.

«Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися», — наголосив президент.

Раніше 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі береговий ракетний комплекс «Нептун» завдав удару по військовому аеродрому «Борісоґлєбськ». За даними ВМС, унаслідок атаки були уражені шість російських винищувачів Су-34М.

Перед цим українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+ писали про атаку на аеродром у ніч проти 15 жовтня. Російська влада удару не підтверджувала.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили регулярно атакують військові та інші об'єкти на території РФ, а також на окупованих територіях України. Генеральний штаб ЗСУ після таких операцій заявляє, що вони спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і примушення Росії до припинення агресії.