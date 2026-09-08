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Війна

Україна вперше продемонструвала пускову установку ЗРК «Корал»

Україна вперше продемонструвала пускову установку ЗРК «Корал»

Україна вперше продемонструвала пускову установку зенітного ракетного комплексу «Корал». Її показали на міжнародній оборонній виставці MSPO у Польщі.

На оприлюдненому «Укроборонпромом» зображенні видно запуск ракети із самохідної пускової установки, встановленої на шасі чеської вантажівки Tatra. Про це повідомляє «Мілітарний».

Ракету «Корал» розробляють для застосування у складі української системи протиповітряної оборони. Основним її призначенням є перехоплення повітряних та балістичних цілей.

Водночас у виняткових випадках ракету планують використовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей.

Маса ракети становить 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Система наведення поєднує інерціальну навігацію, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Довжина ракети становить 4,8 метра, діаметр — 230/300 мм.

Розробка «Корала» розпочалася ще у 2016 році. Спочатку проєкт розглядали як складову зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

У 2021 році Державне Київське конструкторське бюро «Луч» уперше представило повнорозмірний макет ракети на виставці «Зброя та Безпека».

На той момент «Корал» позиціонували як уніфіковану модульну ракету для сухопутних і корабельних зенітних ракетних комплексів. Також розглядалася можливість її застосування як ракети класу «повітря — повітря».

Початкові характеристики ракети відрізнялися від нинішніх. Зокрема, заявлялася маса близько 300 кг та бойова частина вагою 25 кг.

Однією з ключових особливостей проєкту мала стати максимальна уніфікація компонентів, що дозволило б використовувати ракету в різних варіантах зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, що питання державної підтримки ракетної програми України загострилося після зміни влади у 2019 році. Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2015–2019 роках опікувався ракетною програмою, у 2022 році заявляв, що після 2019 року було призупинено низку ракетних проєктів. За його словами, йшлося про програми, які розроблялися після створення ракетного комплексу «Нептун».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗРККБ ЛучЗРК Корал
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