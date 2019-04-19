Европейский Союз официально присоединился к международным партнерам, США и ЕБРР в поддержке Украины в деле Приватбанка.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном Представительством Европейского Союза в Украине.

В обнародованном ранее посольством США и ЕБРР заявлении, которое поддержал Евросоюз, говорилось, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка и стабильности финансовой системы.

Международные партнеры заявляют, что продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины и будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

Европейский Союз отдельно подчеркивает, что судебное разбирательство по делу должно в полной мере использовать выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ проводило аудит 10-летней работы Приватбанка.

В частности, агентство пришло к выводу, что нанесенные Приватбанку убытки в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Коломойского и Боголюбова достигают 5,5 миллиарда долларов.

В НБУ настаивают, что расследование агентства Kroll соответствовало обязательствам Украины перед МВФ.

В четверг, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

В штабе кандидата Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявили, что это решение суда является следствием провала судебной реформы.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.