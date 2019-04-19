также в разделеВыборы
Полиция призвала штабы не менять формат дебатов
У ЦИК потребовали доказать, что Зеленский владеет украинским 17
НАПК подсчитало, сколько кандидаты потратили на агитацию перед вторым туром 21
Зеленский рассказал, как будет общаться с людьми в случае избрания 78
Глава ЦИК призвала не портить бюллетени на выборах 33
Зеленский о поставках угля из РФ: Я не специалист, пусть ответит мой эксперт 30
Зеленский представил свою команду 181
Зеленский не придет на дебаты на Общественное 86
В РФ прокомментировали слухи о российских деньгах в кампании Зеленского 46
Пускать зрителей на «Олимпийский» будут с 16:00 25
Перед выборами на КПВВ в зоне ООС усилили меры безопасности 19
ЦИК разрешила перенести дебаты 45
Зеленский хочет перенести АП из здания на Банковой 47
В Кремле собираются смотреть украинские дебаты 18
Зеленский поддерживает легализацию марихуаны 72
Зеленский допустил роспуск Рады в случае победы на выборах 55
Зеленский назвал Путина врагом 99
Аласания сообщил, как будут проходить дебаты на стадионе 161

Установка сцен на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов была инициативой команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев на брифинге, сообщает Укринформ.

«Установка сцен – это вообще не наша логика, у нас вообще не шоу-бизнесовая логика ведения дебатов. Наша стартовая позиция была в том, что сцены не нужны вообще, потому что это – политические дебаты, а не концерт, это – избирательная кампания, а не шоу-бизнес. И поэтому инициатором установления сцен была команда Зеленского», - отметил Медведев.

По его словам, сцен на стадионе будет две из соображений безопасности, чтобы разделить фан-зону.

Официальный представитель добавил, что позиция штаба Порошенко заключалась в том, что в фан-зоне вообще не должно быть людей – по тем же соображениям.

«Сцена - это не наш выбор и стадион - тоже не наш выбор. Мы делали все от нас зависящее, чтобы хотя бы в последний день избирательной кампании Владимир Зеленский хотя бы благодаря дебатам с Петром Порошенко немного поговорил со своими избирателями», - сказал Медведев.

Он рассказал, что на сегодняшний день не определены ведущие дебатов и до сих пор не согласовано количество вопросов.

«Регламент дебатов на Общественном предусматривает пять вопросов, мы хотим, чтобы было пять, мы вообще хотели, чтобы дебаты продолжались час-полтора, но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах, насколько я знаю, они хотят по три или вообще по два вопроса», - отметил представитель штаба.

Он добавил, что желающих прийти на дебаты колоссальное количество.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2599 грн.
42
Теги