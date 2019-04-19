Установка сцен на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов была инициативой команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев на брифинге, сообщает Укринформ.

«Установка сцен – это вообще не наша логика, у нас вообще не шоу-бизнесовая логика ведения дебатов. Наша стартовая позиция была в том, что сцены не нужны вообще, потому что это – политические дебаты, а не концерт, это – избирательная кампания, а не шоу-бизнес. И поэтому инициатором установления сцен была команда Зеленского», - отметил Медведев.

По его словам, сцен на стадионе будет две из соображений безопасности, чтобы разделить фан-зону.

Официальный представитель добавил, что позиция штаба Порошенко заключалась в том, что в фан-зоне вообще не должно быть людей – по тем же соображениям.

«Сцена - это не наш выбор и стадион - тоже не наш выбор. Мы делали все от нас зависящее, чтобы хотя бы в последний день избирательной кампании Владимир Зеленский хотя бы благодаря дебатам с Петром Порошенко немного поговорил со своими избирателями», - сказал Медведев.

Он рассказал, что на сегодняшний день не определены ведущие дебатов и до сих пор не согласовано количество вопросов.

«Регламент дебатов на Общественном предусматривает пять вопросов, мы хотим, чтобы было пять, мы вообще хотели, чтобы дебаты продолжались час-полтора, но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах, насколько я знаю, они хотят по три или вообще по два вопроса», - отметил представитель штаба.

Он добавил, что желающих прийти на дебаты колоссальное количество.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00.