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В связи с проведением дебатов на НСК «Олимпийский» в центре Киева действуют временные ограничения дорожного движения, сообщает Управление госохраны.

В ориентировочный период времени с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия возможны временные ограничения движения на автодорогах:

- Троицкая площадь;

- Площадь у билетных касс «Дворца Спорта»;

- ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского);

- ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели);

- ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели);

-ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского);

- пер. Госпитальный (от НСК «Олимпийский» до пер. Лабораторный);

- ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника);

-ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

Пресс-служба Патрульной полиции Украины для удобства опубликовала карту ограничений в движении 19 апреля.

Согласно данным, ограничения будут действовать до 22:00.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 
ForUm

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