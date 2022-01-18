19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов, сообщила пресс-служба УГО.

В соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций) , прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

Напомним, 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.