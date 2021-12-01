В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в центре Киева возможно ограничение движения транспорта, сообщает Патрульная полиция.

Так, в течение дня возможно ограничение движения транспорта на улицах:

Крещатик;

Михайловской;

Шелковичная;

Лютеранский;

Круглоуниверситетской;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовой;

Институтский;

Липской.

В «Киевпасстрансе» предупреждают о возможных изменениях маршрутов троллейбусов №6, 16 и 18 и автобусов №24, 55, 62 и 114. В случае ограничения движения они будут курсировать по альтернативным маршрутам с 6:00 до окончания проведения массовых мероприятий. С деталями можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко советует журналистам в среду приезжать в парламент пораньше из-за возможной блокировки проходов к зданию парламента.

В 19:00 1 декабря на Майдане Незалежности планируют акцию партии «Национальный корпус» и «Демократический топор».