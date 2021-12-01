В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в центре Киева возможно ограничение движения транспорта, сообщает Патрульная полиция.
Так, в течение дня возможно ограничение движения транспорта на улицах:
- Крещатик;
- Михайловской;
- Шелковичная;
- Лютеранский;
- Круглоуниверситетской;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовой;
- Институтский;
- Липской.
В «Киевпасстрансе» предупреждают о возможных изменениях маршрутов троллейбусов №6, 16 и 18 и автобусов №24, 55, 62 и 114. В случае ограничения движения они будут курсировать по альтернативным маршрутам с 6:00 до окончания проведения массовых мероприятий. С деталями можно ознакомиться по ссылке.
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