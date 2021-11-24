Из-за массовой акции, организованной движением известного антивакцинатора Остапа Стахива, полиция почти на весь день ограничит движение транспорта в центре Киева, сообщает ВВС Украина.

По данным полиции, с 10:30 до 17:00 ограничат движение на улицах Грушевского, Крещатике, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской.

В настоящее время в центре Киева полиция работает в усиленном режиме.

Акцию в среду в 10:00 перед Верховной Радой анонсировало движение «Права человека» львовского активиста Остапа Стахива.

Акцию планировали уже давно, но именно 24 ноября во Львове суд будет рассматривать апелляцию на арест Стахива, которого суд арестовал до 16 января с возможностью внести залог в миллион гривен.

Стахива обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине.

Первый митинг противников принудительной вакцинации и ограничений невакцинированным состоялся 3 ноября, в нем приняли участие несколько тысяч человек.