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Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» могут посетить до 60 тысяч человек. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы понимаем, что у каждого штаба свое видение ситуации, поэтому мы приняли решение сегодня, 17 апреля, в 17:00 провести встречу с представителями штабов, чтобы наработать безопасную схему проведения дебатов», - сказал он.

Министр отметил, что на стадионе ожидается до 60 тыс. украинцев, которые придут поддержать своих кандидатов, поэтому планируется привлечь к 10 тыс. правоохранителей.

«Сотрудникам системы МВД придется работать как извне, так и внутри стадиона, этим можно объяснить такое количество правоохранителей», - отметил он.

«Кроме того, будет заполнена вся фан-зона. Мы будем безопасно размещать потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и обзор. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности», - заявил Аваков.

Также он подчеркнул, что МВД остается аполитичным.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

16 апреля команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.
ForUm

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