Сегодня, 17 апреля, Кабинет Министров Украины прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Минэкономразвития провело анализ и пришло к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом», - прокомментировал решение глава МЭРТ Степан Кубив.

Согласно решению правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения и протокола.

Напомним, 9 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.