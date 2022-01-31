Польша приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник в Варшаве сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает Укринформ.

«Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Данное решение сейчас реализует министр национальной обороны», – сообщил Солох.

По его словам, данное решение принято в тесном сотрудничестве между правительством и канцелярией президента Польши.

На уточняющий вопрос, предназначено ли это вооружение для противовоздушной обороны, он ответил «да». В то же время министр добавил, что детали позже обнародует министерство национальной обороны Польши.

«Мы сделали предложение украинской стороне и ждем ответа», - констатировал Солох.

Он сообщил, что Польша поставит Украине то вооружение, которое Киев выберет из предложенного польской стороной списка.

«Мы готовы это сделать в любой момент», - подчеркнул глава BBN РП.

Он также проинформировал, что польское предложение на сегодня включает возможность передачи «нескольких десятков тысяч штук боеприпасов».

Президентский министр уточнил, что военная помощь может быть доставлена ​​в Украину «в течение нескольких дней».

Польский министр добавил, что Варшава также предоставит Киеву гуманитарную помощь. Речь идет о средствах, необходимых для эвакуации населения, здравоохранения.

По его словам, во вторник в Киев прибудет глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а в понедельник там находится глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник в Твиттере, что во вторник, 1 февраля, он проведет телефонный разговор с главой польского оборонного ведомства Мариушем Блащаком. Главная тема переговоров – укрепление оборонительных возможностей для гарантирования мира и безопасности в регионе.

Как известно, на протяжении последних нескольких дней польские высокопоставленные должностные лица заявляли, что Варшава рассматривает предоставление Украине военной помощи. Впрочем, в Польше отмечали, что эта информация является непубличной.

В субботу, 29 января, Резников в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи.