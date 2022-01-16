Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, выход которого ожидается в воскресенье, предположил возможное размещение российских наступательных вооружений на территории Украины. Фрагмент опубликовал Bloomberg, пишет УНН.

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - заявил Песков.

В то же время он добавил, что якобы речь не идет о военных действиях в отношении Украины. А "обвинения в подготовке провокации на Донбассе" якобы являются "ложными".

Пресс-секретарь Путина также добавляет, что между Россией и США и НАТО происходят разногласия, которые вызывают опасения, хотя, по его словам, между сторонами все же есть определенное понимание.

"Но в общем и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, абсолютно разных путях. Это плохо, и это вызывает опасения", - добавил он.

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит проводить военные учения в четырех областях вблизи украинской границы, и что никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом якобы нет.

Накануне Минобороны России сообщило, что направило около 3 тыс. военных и около 300 единиц военной техники на учения к границе с Украиной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили в пятницу представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия "активно работает над созданием повода для потенциального вторжения", заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, "может начаться с середины января до середины февраля".

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.