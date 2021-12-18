Украина в рамках помощи просит Соединенные Штаты Америки предоставить новое вооружение для защиты от РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в админстрации Джо Байдена, передает Скептик.

Белый дом решает, следует ли отправлять дополнительное оружие после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командных пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек первой помощи, защищенных радиостанций, электроники, медицинского оборудования и других боеприпасов.

«По словам людей, знакомых с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении у США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot», — пишет издание.