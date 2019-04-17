Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

«Пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике Путина поездка в Нормандию, передает Интерфакс.

Ранее во вторник Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что на полях праздничных мероприятий может состояться саммит «нормандской четверки» (Украина-Франция-Германия-РФ).

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину, скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю - я впервые об этом говорю - на празднование открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир», - сказал Порошенко в эфире телеканала112.Украина.

Он также допустил возможность того, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», в которых будет предусмотрен «вывод российских войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН».

Ранее Порошенко заявлял о возможности проведения встречи в «нормандском формате» сразу после выборов президента в Украине.