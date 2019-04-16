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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Об этом он заявил во время политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

Напомним, 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Берлин и Париж. Канцлер Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин Порошенко, а не Зеленского.

Глава государства хочет собрать «нормандскую четверку» сразу после выборов.

 
ForUm

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