Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Об этом он заявил во время политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

Напомним, 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Берлин и Париж. Канцлер Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин Порошенко, а не Зеленского.

Глава государства хочет собрать «нормандскую четверку» сразу после выборов.