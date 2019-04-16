Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещал выделить средства на реставрацию Собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.

Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в свою очередь заявил о необходимости создания «гражданской инициативы», которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.