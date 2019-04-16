Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что представитель штаба его оппонента на выборах Владимира Зеленского Александр Данилюк имеет конфликт интересов, связанный с делом национализации Приватбанка, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, экс-министр финансов обладает всей информацией о позиции государства в этом вопросе, но сейчас работает на другую сторону, с которой государство решает вопросы в Лондонском суде.

Глава государства обратил внимание, что Данилюк знаком с позицией государства в Лондонском суде по этому поводу, а сейчас он работает вместе с человеком, который в этом суде представляет интересы бывшего владельца банка.

«Вы должны понимать, что господин Данилюк, когда готовился иск в Лондонский суд, де-факто обеспечивал позицию Украины. Защиту интересов государства в Лондонском суде против Приватбанка, против Коломойского. А на сегодняшний день, когда уволился, перешел в штаб, одним из руководителей которого, и это признано, работает Андрей Богдан, представляющий Коломойского в суде против Украины и представляет Зеленского в штабе», - заявил Президент.

«В юриспруденции, Александр, это называют конфликт интересов. Конфликт интересов - это значит преступление. Ибо вы, обладая тайной информацией о позиции государства, пошли работать в штаб, где работает господин Богдан, представляющий Коломойского», - также отметил он.

«И вот я считаю, что если это не обсуждается, мы имеем огромные риски государства», - подчеркнул Порошенко. Он сообщил, что сумма иска со стороны Коломойского составляет 5 млрд долларов, а иск государства Украина составляет 2,5 млрд долларов.

«Вот что есть на кону», - отметил Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос, какие есть угрозы и риски в связи с попытками сейчас денационализировать Приватбанк, Глава государства отметил: «Мы услышали информацию из штаба господина Зеленского об отношении к Приватбанку. И после того, как мы это услышали, сразу же появились иски в украинской судебной системе. В первой инстанции, преобразованной ... И занимаются этим юристы господина Коломойского для того, чтобы немедленно попробовать провести ренационализацию Приватбанка, то есть вернуть Приватбанк владельцам».

«Чем это грозит? Я твердо убежден, что это грозит кризисом банковской системы. Я твердо убежден, и господин Данилюк это очень хорошо знает, что вопрос национализации Приватбанка был одним из ключевых в нашем сотрудничестве с Международным валютным фондом», - отметил Порошенко.

По его словам, такое решение отразится более чем на 20 миллионах вкладчиков банка. «Я твердо убежден, что мы просто этого не допустим. Мы защитим Украину. Мы защитим банковскую систему», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что решение о национализации банка было справедливым: «Предыдущими владельцами, господином Коломойским, банк был доведен до банкротства. Деньги были выведены, деньги вкладчиков, более сотни миллиардов гривен средств вкладчиков банка были выведены Коломойским», - констатировал Глава государства и выразил убеждение, что суд не поддержит решение в пользу прежних владельцев.

Напомним, Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

Ранее Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на Приватбанк, если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.