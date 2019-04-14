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Мужчина, который накануне протаранил автомобиль посла Украины в Британии, оказался психически больным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Скотленд-Ярда.

В полиции Лондона уточнили, что нападавшего арестовали в соответствии с законом о психическом здоровье. Также сообщается, что его доставят в больницу для лечения.

Отметим, ранее сообщалось о задержании 40-летнего мужчины. Ему выдвинули обвинения в покушении на убийство полицейских, а также в нанесении ущерба.

Напомним, инцидент с нападением на автомобили произошел 13 апреля в районе Холланд-парк в центре Лондона. Позднее Скотленд-Ярд отметил, что произошедшее не связано с терроризмом. При его задержании было использовано огнестрельное оружие и электрошокер.

К слову, в Лондоне не рассматривают таран авто посла Украины, как теракт.
ForUm

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