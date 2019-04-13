также в разделеОбщество
В Украине создан новый заповедник 9
Украинцам задерживают выплату больничных 15
Украина получила 35 боевых машин Hummer от США 30
В Киевской области полиция пресекла рейдерский захват аграрного кооператива 18
Красный Крест отправил гуманитарку на Донбасс 14
Пять лет назад в Украине объявили о начале АТО 20
Украинцев предупредили о заморозках 33
12 апреля. Картина дня 24
В Украине расширили заповедные территории 28
На Киевщине открыли космическую обсерваторию 26
Украинцев ждут прохладные выходные 48
В Канаде выпустили золотую монету в форме украинской писанки 46
Российский актер из «Сватов», которому разрешили въезд в Украину, выступил в Крыму 42
Украинцев предупредили о заморозках 61
Дело Савченко-Рубана передали в Бровары 25
Молдаванину с георгиевской лентой на три года запретили въезд в Украину 33
МВД ответило на требование Геращенко открыть дело по «Слуге народа» 345
На Мосийчука оформили админпротокол за фото с бюллетенем 29

Около 10 утра в субботу, 13 апреля, официальный автомобиль посла Украины в Британии намеренно протаранили, когда он стоял припаркованным перед зданием посольства Украины. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Полиция была немедленно вызвана, и транспортное средство подозреваемого было заблокировано. Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника. Виновника задержали и отвезли в полицейский участок. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотив нападения.

Напомним, что неизвестный водитель врезался в автомобиль посла Украины. Инцидент произошел в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции, Камеруна. Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в автомобиль посла.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги