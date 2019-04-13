Около 10 утра в субботу, 13 апреля, официальный автомобиль посла Украины в Британии намеренно протаранили, когда он стоял припаркованным перед зданием посольства Украины. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Полиция была немедленно вызвана, и транспортное средство подозреваемого было заблокировано. Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника. Виновника задержали и отвезли в полицейский участок. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотив нападения.

Напомним, что неизвестный водитель врезался в автомобиль посла Украины. Инцидент произошел в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции, Камеруна. Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в автомобиль посла.