Полиция арестовала мужчину, который в субботу протаранил автомобиль посла Украины у здания диппредставительства в Лондоне, версия теракта не рассматривается.

Об этом сообщает сайт Лондонской полиции.

«Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», - заявили в полиции.

Там сообщили, что «человек в возрасте около 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство офицеров полиции и причинении ущерба».

Отмечается, что полицейские, прибывшие на место инцидента, увидели, как водитель автомобиля таранил другие машины, припаркованные у здания посольства Украины в Холланд-парке. Заметив правоохранителей, водитель также начал ехать на них, учитывая что было применено оружие для остановки автомобиля.

Согласно заявлению полиции, водитель ранений не получил, пока он содержится в тюрьме центрального полицейского участка Лондона. о его личности не сообщается.

Расследование продолжается.

Согласно публикациям в британских СМИ, перед тем, как протаранить автомобиль украинского посла, мужчина около двух часов громко транслировал украинскую музыку из своего автомобиля Mercedes, что, как отмечают очевидцы, «было в знак некоего протеста против посольства».

Ранее в посольстве Украины в Великобритании сообщили, что около 10 утра в субботу, 13 апреля, служебный автомобиль посла Украины в Объединенном королевстве, припаркованный напротив здания посольства, был намеренно протаранен. Была немедленно вызвана полиция, которой удалось заблокировать машину напавшего. Однако несмотря на действия правоохранителей злоумышленник ударил автомобиль посла еще раз. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю напавшего и задержать его.

В посольстве добавили, что никто из сотрудников дипмиссии в результате инцидента не пострадал.