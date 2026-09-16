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Швеція вислала іранського дипломата та викликала посла Ірану до МЗС

Швеція вислала іранського дипломата та викликала посла Ірану до МЗС

Швеція викликала до Міністерства закордонних справ посла Ірану, а також вислала одного іранського дипломата, повідомляє France24.

Швеція оголосила про вислання співробітника посольства Ірану та виклик іранського посла до МЗС, звинувативши Тегеран у діяльності, спрямованій проти єврейських та ізраїльських інтересів на території Швеції.

«Нам відомо, що Іран протягом тривалого часу здійснює діяльність, яка загрожує безпеці Швеції та спрямована проти неї, маючи на меті як окремих осіб, що виступають проти іранського режиму, так і різноманітні єврейські та ізраїльські інтереси в нашій країні. Зокрема, це відбувалося з залученням злочинних угруповань», — заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер.

Як повідомляв ForUA, за інформацією Reuters, Іран готовий перейти до наступальних військових дій та завдати удару для прориву морської блокади США, якщо дипломатичні зусилля з припинення війни проваляться.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

посолІранШвеціядипломати
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