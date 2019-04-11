Президент Украины Петр Порошенко отрицает причастность к каким-либо коррупционным схемам. Об этом он заявил в эфире Радио НВ, сообщается в Twitter Главы государства.

«Ни к каким коррупционным схемам Президент Петр Порошенко не был причастен, и я с чистой совестью об этом говорю», - заявил он.

Ні до яких корупційних схем Президент Петро Порошенко не був причетний, і я з чистою совістю про це кажу. Про це говоримо в ефірі Радіо НВ з Валерієм Калнишем — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.





По словам Порошенко, если в чем-то подозревают президента, то надо бежать не в телеэфиры и кричать об этом за неделю до выборов, нужно обращаться в специализированные органы, которые независимы от президента - в НАБУ и САП.

«Я точно не снимаю с себя ответственности и не собираюсь прятаться от ответственности. У нас сейчас должно быть честный разговор с обществом. И если надо дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил. Я настроен на изменения», - резюмировал Президент.