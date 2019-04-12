В четверг вечером, 11 апреля, в сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. На этот раз финал у видео другой: теперь фура проезжает мимо Зеленского, после чего на него высыпается белый порошок, сообщает УНИАН.

Видео опубликовали на Facebook-странице Бойкот Партии Регионов со словами: «Теперь Аваков доволен?»

Видео сопровождается фразой «С ним все в порядке, потому что он под кайфом».

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.