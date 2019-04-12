также в разделеВыборы
Геращенко требует от Авакова открыть дело против создателей «Слуги народа» 5
Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии 52
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 10
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 24
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 553
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 164
Полиция усилила охрану Зеленского 59
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 22
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 30
Полиция открыла дело из-за видео, где Зеленского сбивает фура 204
В БПП считают новые соцопросы по выборам некорректными 101
Эпопея с дебатами: У Зеленского предлагают телемост 104
Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура 210
КИУ нашел подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов 24
В Кремле прокомментировали предвыборные борды Порошенко с Путиным 97
Порошенко прокомментировал рецепт прекращения войны от Зеленского 176
Порошенко еще раз сдал анализы 27
Под офис Зеленского приехал фейковый Автомайдан 70

В четверг вечером, 11 апреля, в сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. На этот раз финал у видео другой: теперь фура проезжает мимо Зеленского, после чего на него высыпается белый порошок, сообщает УНИАН.

Видео опубликовали на Facebook-странице Бойкот Партии Регионов со словами: «Теперь Аваков доволен?» 

Видео сопровождается фразой «С ним все в порядке, потому что он под кайфом».

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5999 грн.
109
Теги