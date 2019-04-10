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Двоих раненых в результате взрыва вблизи Зайцево пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали в Областную больницу имени Мечникова в Днипре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Военные медики оперировали, стабилизировали и по готовности к эвакуации срочно передавали раненых сотрудников ГосЧС на борт вертолета эвакуационной бригады», – написала она.

По словам Губы, состояние раненых крайне тяжелое.

Она также подчеркнула, что для их лечений задействованы лучшие медицинские специалисты области.
Как ранее сообщал ForUm, 9 апреля около 10:30 во время работы группы пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области, старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.

По данному факту начато расследование по статье «Теракт». 
ForUm

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