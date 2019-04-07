Граждане Украины имеют возможность с сегодняшнего дня изменить место голосования. Отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в выходные для того, чтобы все желающие имели возможность изменить место голосования.

Об этом во время брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает корреспондент Укринформа.

«С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность изменять место голосования. И это также одна из причин, почему мы старались как можно скорее, не теряя уровня профессионализма и усердия, осмотреть все документы и выйти на итоги голосования», - сказала она.

На вопрос корреспондента агентства, будут ли работать отделы реестра избирателей в усиленном режиме во избежание очередей, Слипачук добавила, что отделы будут работать в выходные.

«Точно будут в выходные работать отделы. Более того, мы также обратились в Государственную миграционную службу для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность чередования их сотрудников», - сказала она.

Напомним, ЦИК обнародовал официальные результаты выборов.