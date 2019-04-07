Об этом во время брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает корреспондент Укринформа.
«С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность изменять место голосования. И это также одна из причин, почему мы старались как можно скорее, не теряя уровня профессионализма и усердия, осмотреть все документы и выйти на итоги голосования», - сказала она.
На вопрос корреспондента агентства, будут ли работать отделы реестра избирателей в усиленном режиме во избежание очередей, Слипачук добавила, что отделы будут работать в выходные.
«Точно будут в выходные работать отделы. Более того, мы также обратились в Государственную миграционную службу для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность чередования их сотрудников», - сказала она.
Напомним, ЦИК обнародовал официальные результаты выборов.
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