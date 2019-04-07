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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019, в первом туре которых победил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Согласно официальному результату подсчета голосов, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за Петра Порошенко - 15,95% (3 014 523). Далее идут Юлия Тимошенко с результатом 13,40%, Юрий Бойко - 11,67%, Анатолий Гриценко - 6,91%.

Отметим, ранее ЦИК опубликовал данные 100% обработанных электронных протоколов. По данным Центризбиркома, в голосовании 31 марта приняли участие почти 18,9 млн украинцев.

Напомним, ЦИК 4 апреля обработала все 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Также, ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию.
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