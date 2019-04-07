«МВД Украины напоминает: предвыборную агитацию - как «за» так и «против» - закон разрешает на следующий день после официального объявления ЦИК результатов голосования в первом туре президентских выборов 2019. Поскольку такого объявления еще не было - не нарушайте закон и выполняйте законные требования правоохранителей», - отметил Шевченко.

К слову, движение «Відсіч» заявило, что в центре Киев 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в Президенты Украины Владимире Зеленском.

«Только что на Майдане Незалежности полиция задержала активиста движения «Відсіч» Leo Ovcharenko, который стоял у нашей палатки и успел раздать одну листовку с фактажем о Зеленском. Никаких призывов голосовать "за" или «против» листовка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства», - говорилось в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Второй тур президентских выборов Украины состоится 21 апреля.