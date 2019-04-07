В центре Киева 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в Президенты Украины Владимире Зеленском.

Об этом говорится на странице общественного движения «Відсіч» в Facebook, сообщает Укринформ.

«Только что на Майдане Незалежности полиция задержала активиста движения «Відсіч» Leo Ovcharenko, который стоял возле нашей палатки и успел раздать одну открытку с фактажем о Зеленском. Никаких призывов голосовать «за» или «против» открытка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства», - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что к операции были привлечены около 15 полицейских. «Нашего активиста упаковали в машину и доставили в участок №4 на Прорезной, 12б. Однако, когда мы начали звонить в участок - там ответили, что не задерживали нашего активиста и его там нет. В то же время Леонид ведет трансляцию с этого участка", - говорится в сообщении движения «Відсіч".

В то же время сам активист Леонид Овчаренко отметил на странице в Facebook, что находится в отделении уже более часа.

«Участок Прорезная, 12б. Больше часа в отделении, но до сих пор ни записи в журнале, ни протокола о задержании. Шьют злостное неповиновение полиции. Хотя конечно никакого неповиновения не было. Да и задержания не было. Ведь меня просто «пригласили на беседу»)», - отметил Овчаренко и добавил, что «старые времена возвращаются».

Как сообщает движение «Відсіч», в воскресенье, 7 апреля, в 9:00 планировалось установить общественную агитационную палатку на этих выборах на Майдане Незалежности возле Лядских ворот. "В палатке все желающие могли взять листовки для распространения. В листовках будет информация о том, кем на самом деле является Владимир Зеленский и какими последствиями может обернуться его президентство для Украины».