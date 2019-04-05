Президент Украины Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского не бояться и прийти на дебаты.

Очередное обращение опубликовано в Facebook Главы государства.

«Не бойтесь, дебаты это нестрашно, это нормальная политическая традиция... Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду!» - заявил Порошенко.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.