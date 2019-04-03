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Кабинет Министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

В то же время Росавиация предложила авиавластям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. 

Кабинет Министров Украины предоставил возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года. Соответствующее решение было принято членами правительства 3 апреля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обращается в Совет  общественного контроля Национального антикоррупционного бюро в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе. 

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море. Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) в Киеве.

Полиция расследует вероятную фальсификацию избирательного процесса в Мангушском районе.

Нигерийские пираты напали на судно с украинцами на борту и захватили их в заложники, сообщает Морской информационный центр.

Кабинет Министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. 

Поддержка действующего Президента Украины Петра Порошенко генпрокурором Юрием Луценко заставляет сомневаться в независимости ГПУ. Об этом говорится в предварительном докладе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)  соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

В Одессе между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана под припаркованным автомобилем, прогремел мощный взрыв.

Фото: Думская
ForUm

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