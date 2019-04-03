Поддержка действующего президента Украины Петра Порошенко генпрокурором Юрием Луценко заставляет сомневаться в независимости ГПУ. Об этом говорится в предварительном докладе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает 112 Украина.

«Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикациям СМИ, глава ГПУ посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в том числе на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства», - говорится в документе.

Кроме того, против нескольких кандидатов на пост главы государства открыли уголовные производства. Как минимум три расследования начали после того, как граждане объявили о своих президентских амбициях.

Предвыборная кампания в целом была конкурентной и мирной. Однако среди участников гонки не было подлинных политических дебатов, подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ.

Наблюдатели заметили, что публичные выступления действующего президента Петра Порошенко стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата.

С другой стороны, Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании давал бесплатные концерты в качестве юмориста, однако не провел ни одного традиционного агитационного митинга.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. В миссии наблюдателей ПА ОБСЕ заявили, что выборы были свободными и конкурентными; в миссии CANADEM также считают первый тур выборов честным.