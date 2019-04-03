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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) в Киеве.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн.

В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд грн группы предприятий ООО «Росток-Холдинг». Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий.

Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.
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