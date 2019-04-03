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Кабинет Министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

«Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает Радио Свобода.

 
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