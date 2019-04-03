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В Одессе между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана под припаркованным автомобилем, прогремел мощный взрыв, сообщает «Думская».

Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие.

«По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. Полиция выясняет, что произошло на самом деле», — заявили в пресс-службе ГУНП.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, городские службы. Движение трамваев парализовано.

По всей видимости, взрыв произошел под землей. Водитель «БМВ», который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что чувствовался едкий запах газа.

В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль — «Тойота». У него вылетело заднее стекло. Водитель «БМВ» от госпитализации отказался.
ForUm

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