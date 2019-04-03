Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает Укринформ.

«Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение и введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море», - отметила американский дипломат.

По ее словам, союзники по НАТО должны быть уверены, что эти воды являются открытыми для свободного судоходства, «что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг ограждены от российского вмешательства».

В связи с этим она напомнила, что Россия размещает все больше вооружения в Крыму, который остается частью Украины.

«Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном как для судоходства, так и по безопасности на суше», - подчеркнула посол.

Хатчисон также напомнила о захвате в ноябре прошлого года и удержании в плену Россией украинских кораблей и членов экипажей. «Это недопустимо, что они удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. И, следовательно, мы намерены убедиться, что имеем возможность сдержать очень агрессивную Россию», - заявила постоянный представитель США при НАТО.

Кроме того, по ее словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться другие агрессивные действия России. В частности, речь пойдет о нарушении Москвой договора РСМД (о сокращении ракет средней и малой дальности). Дипломат напомнила, что Америка была вынуждена выйти из Договора, поскольку Россия пренебрегала его положениями.

«Мы документировали это на протяжении более пяти лет», - подчеркнула посол, и сейчас Альянс должен быть готовым к сдерживанию ракет РФ, которые были развернуты в нарушение соглашения.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне.