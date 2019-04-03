Росавиация предложила авиавластям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров»,- говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 3 апреля Кабинет Министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.