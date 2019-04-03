также в разделеОбщество
3 апреля. Картина дня 13
Полторак: Корабли НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины 43
Кабмин принял Концепцию развития горных территорий Карпат 12
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшее российское вооружение 154
Директор дома-интерната в Житомире сдавал воспитанников «в рабство» дочери и зятю 23
ДТП в Харькове: автошколу, где училась Зайцева, хотят лишить лицензии 22
Из-за нехватки врачей украинцы массово не могут подписать декларации 17
На Прикарпатье задержали на взятке полицейского 12
ФСБ завела дело на «главу» Евпатории 19
На интернетизацию украинских школ направили миллиард 12
Будут судить депутата, морившего голодом собственного сына 18
Глава Немецкого футбольного союза подал в отставку из-за подарка Суркиса 27
Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав 140
Журналистка угрожала выложить «любовную переписку Ляшко», но передумала 90
НАБУ проводит обыски в Нацагентстве по розыску активов 30
Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с Россией 123
В Украине понемногу теплеет 35
Суд начал заново рассматривать дело патрульного Олейника 25

Росавиация предложила авиавластям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров»,- говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 3 апреля Кабинет Министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2263 грн.
76
Теги