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Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже из 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления. Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений», - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также подвел итоги отопительного сезона.

«Вы знаете, что впервые город проводил этот зимний период усилиями коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Ведь в апреле 2018 город завершил многолетнее соглашение с «Киевэнерго». По нашему мнению, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Аварийные бригады оперативно ликвидировали повреждения сетей», - сказал зампредседателя КГГА.

В течение отопительного сезона «Киевтеплоэнерго» выявило и устранило почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.
ForUm

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