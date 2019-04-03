2 апреля Конституционный суд Украины предоставил вывод № 2-в/2019 по делу о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

«Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины», - сообщается на сайте суда.

В законопроекте предложено:

«1. В части второй статьи 133 Конституции Украины слово «Днепропетровская» заменить словом «Сичеславская».

2. Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования».

Конституционный суд исходил из того, что предложенное в пункте 1 законопроекта изменение в части второй статьи 133 Конституции Украины касается собственного названия одной из областей Украины, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлено ​​на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности страны, а следовательно, является соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Конституционный суд констатирует, что на время предоставления им этого вывода решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

Учитывая изложенное, КСУ считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

Согласно статье 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который Верховная Рада Украины рассматривала, и он не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту (часть первая); Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды менять одни и те же положения Конституции Украины (часть вторая).

В заключении отмечается, что ВРУ в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения части второй статьи 133 Конституции Украины.

Итак, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Конституции Украины.

Учитывая приведенное, Конституционный суд Украины констатирует, что Законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 7 февраля приняла решение направить в Конституционный суд законопроект 9310-1 о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Законопроект предусматривает изменение названия области в рамках политики декоммунизации. Авторы законопроекта объясняют предложенное название области ее историческим прошлым, в частности апеллируют к тому, что пять запорожских сечей были расположены на территории современной Днепропетровщины.

21 ноября 2018 Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение ВР законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днипровскую.