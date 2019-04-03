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Нигерийские пираты напали на судно с украинцами на борту и захватили их в заложники,  сообщает Морской информационный центр.

«30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), стоящего на якоре Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четверых членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. По информации, полученной МИЦ от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии была немедленно передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка. По состоянию на 2 апреля 2019 года судно ошвартовано в порту Дуала.

Судно 2007 года постройки принадлежит греческой компании.
ForUm

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