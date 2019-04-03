Полиция расследует вероятную фальсификацию избирательного процесса в Мангушском районе.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, 2 апреля в полицию обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса.

По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в Президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов» Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.